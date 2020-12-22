22 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право экс-президенту пожизненно занимать кресло сенатора, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, Совет Федерации будет состоять из двух представителей от каждого региона страны (по одному от законодательной и исполнительной власти), из экс-президента, который может занимать должность сенатора пожизненно, а также из 30 представителей, назначаемых действующим президентом страны, 7 из которых также могут быть назначены пожизненно.



9 декабря закон был принят Госдумой, 16 декабря - утвержден Советом Федерации.