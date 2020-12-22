22 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право экс-президенту пожизненно занимать кресло сенатора, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, Совет Федерации будет состоять из двух представителей от каждого региона страны (по одному от законодательной и исполнительной власти), из экс-президента, который может занимать должность сенатора пожизненно, а также из 30 представителей, назначаемых действующим президентом страны, 7 из которых также могут быть назначены пожизненно.
9 декабря закон был принят Госдумой, 16 декабря - утвержден Советом Федерации.
13:00 Власть Путин подписал закон о праве экс-президента пожизненно быть сенатором
12:54 В мире В санкционный список США попали СВР и Минобороны России
11:50 Общество В Москве за сутки госпитализировано 1844 человека с коронавирусом
11:25 Власть Госдума приняла закон о платных вытрезвителях
11:07 В России Проанализированные в России штаммы COVID-19 не несут повышенной угрозы - центр «Вектор»
08:25 Город (Москва и область) Изменилась схема движения по Солнцевской линии метро
11:29 Город (Москва и область) С 21 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут работники СМИ, промышленности и транспорта
23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек
17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США
08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны
13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной