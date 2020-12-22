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Власть     22.12.2020 13:00

Путин подписал закон о праве экс-президента пожизненно быть сенатором

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Теги:  Владимир Путин  Совет Федерации  законы 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право экс-президенту пожизненно занимать кресло сенатора, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, Совет Федерации будет состоять из двух представителей от каждого региона страны (по одному от законодательной и исполнительной власти), из экс-президента, который может занимать должность сенатора пожизненно, а также из 30 представителей, назначаемых действующим президентом страны, 7 из которых также могут быть назначены пожизненно.

9 декабря закон был принят Госдумой, 16 декабря - утвержден Советом Федерации.


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Теги: 
Владимир Путин  Совет Федерации  законы 

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