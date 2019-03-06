6 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, размещать личную информацию о себе и сослуживцах в интернете и средствах массовой информации, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее закон был принят в трех чтениях Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.
Закон вводит запрет на размещение в СМИ и интернете информации, которая может раскрыть ведомственную принадлежность военнослужащего и его сослуживцев, о служебной деятельности и месте дислокации воинских частей. Кроме того, запрещается публиковать сведения о других военнослужащих, членах их семей и родителях.
Запрещается публикация сведений о деятельности органов военного управления и деятельности воинских подразделений.
Кроме того, военнослужащим запрещено во время исполнения отдельных обязанностей военной службы использовать устройства с функциями хранения информации или подключения к интернету.
16:40 Власть Путин подписал закон о запрете военнослужащим публиковать информацию о себе в интернете
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