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Власть     16.10.2019 16:25

Путин подписал закон об усилении наказания за браконьерство

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Теги:  Владимир Путин  законы  браконьеры 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает наказание за браконьерство, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, браконьерство (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами) наказывается принудительными работами или лишением свободы на срок до 4 лет (ранее до 3 лет).

За те же приобретение или продажу особо ценных диких животных или водных биологических ресурсов с использованием СМИ и интернета теперь полагается наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет (ранее до 4 лет).

За браконьерство с использованием служебного положения следует наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее от 3 до 6 лет). За браконьерство, совершенное группой лиц по предварительному сговору полагается наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом до 3 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.


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Теги: 
Владимир Путин  законы  браконьеры 

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