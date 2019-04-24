24 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Ранее, 17 апреля Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении. Позднее закон был одобрен членами Совета Федерации.



Согласно новому закону, человек, покинувший место ДТП автоматически будет считаться находившимся во время аварии в состоянии опьянения. Если в аварии пострадали люди, скрывшийся с места ДТП водитель может быть наказан принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на срок до 4 лет.



Если в аварии погиб человек, скрывший с места ДТП может быть наказан лишением свободы на срок от двух до 7 лет. Если в аварии погибли два человека и более, водитель может быть наказан лишением свободы на срок до от четырех до девяти лет.