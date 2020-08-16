Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

16 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства.



В сообщении пресс-службы Кремля отмчается, что в случае необходимости с российской стороны подтверждена готовность оказалсь помощь по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



В Белоруссии в течение недели после выборов президента Белоруссии проходят массовые протесты с призывом Лукашенко уйти в отставку и назначить новые выборы президента.