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Власть     16.08.2020 14:15

Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Белоруссия 

16 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства.

В сообщении пресс-службы Кремля отмчается, что в случае необходимости с российской стороны подтверждена готовность оказалсь помощь по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Белоруссии в течение недели после выборов президента Белоруссии проходят массовые протесты с призывом Лукашенко уйти в отставку и назначить новые выборы президента.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Белоруссия 

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