Другие материалы
-
Власть
15.04.2020, 16:30
Путин попросил регионы постоянно оценивать эффективность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство и региональные власти должны постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом. Президент отметил, что нов...
-
Власть
15.04.2020, 16:24
Путин поручил доработать список системообразующих предприятий
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду, 15 апреля, поручил доработать список системообразующих предприятий. В данном сп...
-
Власть
15.04.2020, 13:16
Путин выступит с обращением перед заседанием правительства днем 15 апреля
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступит в среду, 15 апреля, перед заседанием правительства, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. ...