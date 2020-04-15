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Власть     15.04.2020 16:30

Путин попросил регионы постоянно оценивать эффективность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом

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Теги:  Владимир Путин  короанвирус  регионы  меры 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство и региональные власти должны постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

Президент отметил, что новые решения необходимо готовить уже сейчас.


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Теги: 
Владимир Путин  короанвирус  регионы  меры 

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