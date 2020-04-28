28 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству России к 5 мая подготовить параметры выхода из режима самоограничений с 12 мая, поручение Путин дал в ходе телеобращения.



«Поручаю Правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза», - заявил Путин.



В тоже время президент России отметил, что одномоментной отмены ограничений в стране не будет, все будет зависеть от конкретной ситуации в каждом регионе.



«В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения», - заявил Путин.



При этом президент отметил, что необходимо подготовить рекомендации заранее, чтобы региональные власти имели время для самостоятельных решений исходя из обстановки и сверяясь с мнением специалистов.



Ранее президент России продлил режим нерабочих дней до 11 мая.