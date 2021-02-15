Путин поручил правительству оценить эффективность вакцин от новых штаммов коронавируса

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность российских вакцин от новых штаммов коронавируса, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.



Также в поручении указано, что при необходимости нужно провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в их регистрационные досье.



Соответствующий доклад правительство должно предоставить до 15 марта.