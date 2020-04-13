13 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть меры поддержки онлайн-сервисов по доставке еды в период распространения коронавируса, соответствующее поручение вошло в перечень поручений, опубликованный на сайте Кремля.



Среди возможных мер поддержки указано субсидирование субъектов малого и среднего бизнеса, с целью частично компенсировать им стоимость доставки.



Кроме того, правительству поручено поддержать некоммерческие организации, которые занимаются поддержкой граждан в период распространения коронавируса.