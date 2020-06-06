6 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству страны создать Национальную базу генетической информации, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Вместе с правительством создавать базу генетической информации будет национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». В поручении указано, что в рамках создания базы должны быть обеспечены в том числе «разработка форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств».
Помимо создания Национальной базы генетической информации, правительству также поручено разработать учебные курсы по генетике для школ и организаций дополнительного образования, и организовать повышение квалификации педагогов.
Помимо этого, поручено обеспечить в стране создание необходимого лабораторного уровня и расходных материалов к нему, которые позволят проводить генетические исследования мирового уровня.
16:00 Власть Путин поручил правительству создать базу генетической информации
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