23 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета Федерации поручил предусмотреть увеличение выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет.



Путин напомнил, что сейчас в среднем по России эта выплата составляет 5,5 тысячи рублей, однако даже введение данной выплаты не позволило некоторым семьям достичь ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума на человека в регионе.



«Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения», - заявил президент.



В связи с этим Путин поручил при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличить данную выплату с 2021 года.