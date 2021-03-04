Путин поручил принять закон о порядке изменения ставок по кредитам

4 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Центробанку обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменений плавающих ставок и сроков по кредитам, в том числе ипотечным, сообщается на официальном сайте Кремля.



В поручении указано, что данные изменения в законодательство необходимы для ограничения возможных рисков для заемщиков - физических лиц.



Поручение должно быть исполнено до 15 июля.