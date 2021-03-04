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Власть     04.03.2021 09:48

Путин поручил принять закон о порядке изменения ставок по кредитам

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Теги:  Владимир Путин  поручения  Правительство РФ  ЦБ РФ  кредиты 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Центробанку обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменений плавающих ставок и сроков по кредитам, в том числе ипотечным, сообщается на официальном сайте Кремля.

В поручении указано, что данные изменения в законодательство необходимы для ограничения возможных рисков для заемщиков - физических лиц.

Поручение должно быть исполнено до 15 июля.

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Теги: 
Владимир Путин  поручения  Правительство РФ  ЦБ РФ  кредиты 

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