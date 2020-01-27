27 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству России продлить действие закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (закон о материнском капитале) до 31 декабря 2026 года, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Правительству поручено внести соответствующие изменения в законодательство и обеспечить ежегодную индексацию размера материнского капитала.
Также изменения в закон должны предусмотреть право на получение материнского капитала в размере 466 617 рублей семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения (усыновления) в указанный период второго ребенка, размер выплачиваемого материнского капитала должен увеличиться на 150 тысяч рублей.
Семьям, которые ранее не имели права на получение материнского капитала, в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года материнский капитал должен выплачиваться в размере 616 617 рублей.
Поручение должно быть выполнено до 15 апреля 2020 года, ответственным за его выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
С предложением продлить срок действия закона о материнском капитале, введении выплат за первого ребенка и увеличении сумм выплат президент России Владимир Путин выступил в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 года.
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