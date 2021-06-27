Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

27 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Кремля.



В поручении говорится, что нужно семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок, должны иметь возможность 31 декабря 2023 года взять ипотеку на новое жилье со ставкой в 6 процентов годовых на весь срок кредита или рефинансировать ранее выданную ипотеку.



Максимальная сумма кредита в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 миллионов рублей, в других регионах – 6 миллионов рублей.