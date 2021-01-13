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Власть     13.01.2021 15:25

Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян

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Теги:  вакцинация  вакцина  коронавирус  COVID-19  Владимир Путин  поручение 

13 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян.

«Со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, надо подготовить соответствующую инфраструктуру», - приводит слова президента РИА Новости.

Путин также отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, однако необходимо посмотреть, как она будет действовать в условиях многочисленных штаммов вируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ заявила, что всеобщую вакцинацию в России готовы начать с понедельника, 18 января, однако в регионах необходимо нарастить количество прививочных пунктов.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России в декабре, однако первоначально вакцинировались только представители групп риска.

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Теги: 
вакцинация  вакцина  коронавирус  COVID-19  Владимир Путин  поручение 

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