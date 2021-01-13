15:25 Власть Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян
15:09 Город (Москва и область) В ТиНАО построят паркинг на тысячу машин
13:46 Общество Мощный снегопад ожидается в Москве в ночь на 14 января
13:02 Власть Послание Путина Федеральному собранию может состоятся в середине февраля
11:55 Город (Москва и область) Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19
19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс
15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан
11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США
10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор