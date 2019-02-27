27 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил разработать цифровую платформу для обращения предпринимателей о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов.
Разработать платформу должно правительство России вместе с Агентством стратегических инициатив и бизнес-объединениями. В тестовом режиме новую платформу поручено запустить к 15 декабря текущего года.
Одновременно МВД России, Генпрокуратуре РФ, ФСБ и СК РФ поручено до 1 октября разработать и утвердить порядок рассмотрения обращений, которые будут поступать на новую цифровую платформу.
Ранее сообщалось, что в СК РФ начала работать горячая телефонная линия, для обращений о давлении на бизнес со стороны правоохранителей.
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