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Власть     11.05.2021 12:46

Путин поручил срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенных к гражданскому обороту

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Теги:  Владимир Путин  Казань  стрельба  поручения  Росгвардия  гражданское оружие 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил директору Росгвардии Владимиру Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Поручение дано по итогам доклада о ситуации в Казани, где во вторник, 11 мая, произошло вооруженное нападение на школу.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, а также дал поручение правительству обеспечить медицинскую и психологическую помощь раненым и пострадавшими, оказать содействие родственникам погибших.

Кроме того, министру просвещения Сергею Кравцову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено вылететь на место трагедии в Казань.

В результате стрельбы в казанской школе по последним данным погибли 7 детей и одна учительница, 20 человек получили ранения. Нападавший задержан.

Ранее лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя стрельбу в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс наказание в виде смертной казни за убийство детей.

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Теги: 
Владимир Путин  Казань  стрельба  поручения  Росгвардия  гражданское оружие 

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