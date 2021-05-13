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Власть     13.05.2021 16:13

Путин поручил внедрить единый подход к безопасности учебных заведений

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Теги:  Владимир Путин  школы  безопасность 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил трагедию с нападением на школу в Казани и заявил о необходимости внедрения единого подхода к безопасности учебных заведений.

«В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее постановление правительства. Однако не все из того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме и на должном уровне», - заявил Путин.

Президент также отметил необходимость введения жесткой персональной ответственности тех, кто выдает разрешения на оружие, а также повысить требования к владельцам оружия и усилить контроль за его оборотом.

Во вторник, 11 мая, 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в одной из казанских школ. В результате погибло 9 человек, пострадал 21 человек.

Владимир Путин поручил директору Росгвардии Владимиру Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения. Позднее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в Госдуме готовятся ужесточить законодательство об обороте оружия.

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Теги: 
Владимир Путин  школы  безопасность 

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