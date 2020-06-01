1 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения страны возобновить оказание плановой медицинской помощи населению, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Министерству поручено возобновить оказание как первичной, таки специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи гражданам во всех региональных и федеральных медицинских учреждениях.
В тоже время, Минздраву поручено обеспечить сохранение резервного коечного фонда для лечения больных коронавирусом, чтобы в случае нового роста числа заражений своевременно оказать зараженным необходимую помощь.
На 1 июня в России выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. В настоящее время заражены коронавирусом 234 146 человек.
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