1 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения страны возобновить оказание плановой медицинской помощи населению, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.



Министерству поручено возобновить оказание как первичной, таки специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи гражданам во всех региональных и федеральных медицинских учреждениях.



В тоже время, Минздраву поручено обеспечить сохранение резервного коечного фонда для лечения больных коронавирусом, чтобы в случае нового роста числа заражений своевременно оказать зараженным необходимую помощь.



На 1 июня в России выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. В настоящее время заражены коронавирусом 234 146 человек.