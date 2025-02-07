19 февраля— Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований. Об этом сообщила пресс-служба Кремля
со ссылкой на совещании с членами правительства РФ в формате видеоконференции в ходе рабочей поездки главы государства в Санкт-Петербург.
.«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», - сказал Путин.
По информации и.о. губернатора Курской области Александра Хинштейна и главы Минфина РФ Антона Силуанова, прозвучавшей на совещании, в настоящее время в регионе зарегистрировано 112 тыс. человек утративших имущество и имеющих право на получение выплат. Ранее данной категории граждан по поручению Президента была оказана единовременная помощь в размере 150 тыс. руб.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов, докладывая накануне о поручении Президента от 5 февраля о поручении «решить чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества» жителям Курской области, как следует из стенограммы совещания, предложил установить размер выплаты в сумме 22 440 руб. - одного минимального размера оплаты труда в данном регионе.
«Проработали этот вопрос: предлагается установить для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда,— доложил Антон Силуанов.— Сегодня этот минимальный размер составляет 22 440 руб. По данным региона, эта выплата коснется более 112 тыс. граждан. Осуществлять эту выплату предлагается до момента освобождения территории Курской области. Необходимые ресурсы правительство Российской Федерации в бюджете изыщет для направления региону», - сказал Силуанов.
После того как и.о.губернатора Курской области в ходе совещания ответил Путину на заданный вопрос, что средняя заработная плата в Курской области составляет «по декабрю прошлого года — 64 тыс.» и добавил, — «и мне кажется, что сумма 22 тыс. не отражает реальную потребность людей», Президент России принял решение о ежемесячной выплате в размере 65 тыс. руб.
«Давайте всем 112 620 человекам будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество.
Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь.
Я прошу Министерство финансов обеспечить необходимое финансирование, Антон Германович», - сказал Путин.
Также в ходе совещания Путин вернулся к данному вопросу и уточнил, что право на получение ежемесячной доп. помощи имеют 112 620 человек и что эти дополнительные выплаты должны получать все граждане данной категории, в том числе это и пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети.
« Да, 112 620 человек. Когда мы с вами договорились о том, что окажем людям помощь в размере средней заработной платы по региону, это 65 тысяч рублей, то я имею в виду всех граждан этой категории: это и пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети – всем, каждому по 65 тысяч рублей. Прошу из этого исходить, чтобы не было никакого недопонимания. Спасибо большое».