14 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в России потребовал обеспечить российские права на вакцину от коронавируса.



«Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена», - заявил президент России.



Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России в июне.