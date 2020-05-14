14 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в России потребовал обеспечить российские права на вакцину от коронавируса.
«Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена», - заявил президент России.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России в июне.
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