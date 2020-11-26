Другие материалы
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Власть
30.11.2020, 17:53
Путин потребовал от чиновников уделять больше внимания доходам населения
30 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым призвал чиновников уделать больше внимания на проблемы с доходами населения. ...
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Власть
27.11.2020, 11:15
Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Традиционная ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоится 17 декабря, сообщается на официальном сайте Кремля. В связи со сложной...
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Власть
26.11.2020, 14:33
Госдума приняла закон об удаленной работе
26 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 26 ноября, приняла в третьем окончательном чтении закон об удаленной работе Закон был внесен на рассмотрение Госдумы группо...