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Власть     30.11.2020 17:53

Путин потребовал от чиновников уделять больше внимания доходам населения

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Теги:  Владимир Путин  чиновники  доходы  жилье  аварийное жилье 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым призвал чиновников уделать больше внимания на проблемы с доходами населения.

Путин заявил, что заботится о доходах населения необходимо во всей стране, но есть случаи, которые необходимо выделять особо.

При этом, по словам президента, проблема низких доходов населения является многовекторной, которая должна решатся в том числе через создание новых рабочих мест, в частности, через реализацию инвестиционных проектов. Путин выразил надежду, что увеличение объема таких проектов, даст позитивный результат в решении этой социальной проблемы.

Таже президент России затронул проблему аварийного жилья. Путин отметил, что аварийного жилья в стране «многовато», а объемы строительства снизились и на душу населения и в абсолютных величинах. При этом, государство оказывает поддержку строительной отрасли. Однако чиновники на местах должны уделять этой проблеме такое же внимание, как и доходам населения.


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Теги: 
Владимир Путин  чиновники  доходы  жилье  аварийное жилье 

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