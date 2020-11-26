30 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым призвал чиновников уделать больше внимания на проблемы с доходами населения.



Путин заявил, что заботится о доходах населения необходимо во всей стране, но есть случаи, которые необходимо выделять особо.



При этом, по словам президента, проблема низких доходов населения является многовекторной, которая должна решатся в том числе через создание новых рабочих мест, в частности, через реализацию инвестиционных проектов. Путин выразил надежду, что увеличение объема таких проектов, даст позитивный результат в решении этой социальной проблемы.



Таже президент России затронул проблему аварийного жилья. Путин отметил, что аварийного жилья в стране «многовато», а объемы строительства снизились и на душу населения и в абсолютных величинах. При этом, государство оказывает поддержку строительной отрасли. Однако чиновники на местах должны уделять этой проблеме такое же внимание, как и доходам населения.