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Власть     24.02.2021 15:26

Путин потребовал защитить от любых провокаций выборы в Госдуму

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Теги:  Владимир Путин  ФСБ  выборы  выборы в Госдуму 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ потребовал защитить предстоящие выборы в Госдуму от любых провокаций, а также от любых попыток из-за рубежа подорвать стабильность в стране.

«Конституционные права граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций», - приводит слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что необходимо проводить грань между естественной политической конкуренцией и попытками подорвать стабильность и безопасность России по заказу из-за рубежа, и подчеркнул, что необходимо пресекать все пытки на право россиян самим определять свое будущее.

Выборы в Госдуму пройдут по всей России в cентябре 2021 года.

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Теги: 
Владимир Путин  ФСБ  выборы  выборы в Госдуму 

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