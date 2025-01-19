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Власть
27.01.2025, 11:01
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь
27 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пос...
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Власть
22.01.2025, 15:07
Небольшое окно возможностей для договоренностей с администрацией президента США Дональда Трампа существует — замглавы МИД России
22 января — Mossovetinfo.ru — Небольшое окно возможностей для договоренностей с администрацией президента США Дона...
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Власть
19.01.2025, 10:37
При Трампе американские правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости — посол ФРГ
19 января — Mossovetinfo.ru — С возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа американские пра...