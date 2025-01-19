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Власть     27.01.2025 11:01

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь

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Теги:  Путин  Лукашенко  поздравление 

27 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности, - сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Лукашенко успехов в государственной деятельности и отметил, что ждет его в скором времени с визитом в Москву.

«Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве», - отметил Путин.

В ночь на 27 января стало известно, что Лукашенко, по предварительным данным, побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов избирателей.

ЦИК планирует подвести окончательные итоги выборов Президента Беларуси 3 февраля, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель ЦИК Игорь Карпенко. Явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,70%. Такие данные в Информационном центре ЦИК озвучил председатель ЦИК.

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Теги: 
Путин  Лукашенко  поздравление 

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