Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь

27 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности, - сообщает пресс-служба Кремля.



«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Путин пожелал Лукашенко успехов в государственной деятельности и отметил, что ждет его в скором времени с визитом в Москву.



«Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве», - отметил Путин.



В ночь на 27 января стало известно, что Лукашенко, по предварительным данным, побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов избирателей.



ЦИК планирует подвести окончательные итоги выборов Президента Беларуси 3 февраля, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель ЦИК Игорь Карпенко. Явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,70%. Такие данные в Информационном центре ЦИК озвучил председатель ЦИК.