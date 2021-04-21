Власть 21.04.2021, 13:13 Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми. К 1 июля правительству поручено подг...

Власть 21.04.2021, 12:51 Путин предложил сохранить программу туристического кэшбека до конца года

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кэшбэка. Президент России Владимир Путин заявил: «Чтобы как можно больше людей смогли укр...