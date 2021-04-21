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Власть     21.04.2021 12:51

Путин предложил сохранить программу туристического кэшбека до конца года

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Теги:  Владимир Путин. Путин  Федеральное Собрание  Госдума  Совет Федерации 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кэшбэка.

Президент России Владимир Путин заявил: «Чтобы как можно больше людей смогли укрепить свое здоровье на курортах и в санаториях, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% затрат на туристические поездки по России».

Отдельно президент предложил поощрить молодежь, которая проявила себя в волонтерстве. Для них программа туристического кэшбека будет действовать и в высокий сезон.

Кроме того, по словам Путина, необходимо сделать доступным и детский отдых. В связи с этим путин предложил возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря.

Программа туристического кэшбека была запущена в России 21 августа 2020 года. В рамках программы правительство возвращало туристам до 20% стоимости тура по России при условии оплаты с помощью карты «Мир». При этом, размер кэшбека не мог составлять более 20 тысяч рублей. В октябре 2020 года программа была продлена до 10 января 2021 года.

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Теги: 
Владимир Путин. Путин  Федеральное Собрание  Госдума  Совет Федерации 

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