15 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил на уровне конституции запретить чиновникам иметь иностранное государство или вид на жительство в других странах.



Президент отметил, что в отношении кандидатов в президенты требования должны быть еще жестче, чтобы выставить свою кандидатуру на выборы, гражданин должен не только не иметь гражданства другого государства или вида на жительство, но и непрерывно прожить в России не менее 25 лет.