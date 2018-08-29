29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил в телеобращении посвященном пенсионной реформе поднять пенсионный возраст для женщин до 60 лет, мужчин – до 65 лет.



«Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», - заявил Путин в телеобращении.



Внесенный правительством законопроект о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин – до 63 лет.