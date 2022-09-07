Путин предложил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года

7 сентября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме предложил продлить программу дальневосточной ипотеки как минимум до 2030 года.



Президент сообщил, что программой воспользовались уже 48 тысяч семей, а также напомнил, что в нынешнем году программа была расширена, и теперь получить кредит на жилье под 2% годовых, могут не только молодые дальневосточники, но также врачи и учителя, независимо от возраста.



«Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, а учитывая востребованность и эффективность, она работает эффективно, эта программа, предлагаю её продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят», - заявил Путин.