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Власть     07.09.2022 11:01

Путин предложил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года

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Теги:  Владимир Путин  ВЭФ  Восточный экономический форум  дальневосточная ипотека 

7 сентября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме предложил продлить программу дальневосточной ипотеки как минимум до 2030 года.

Президент сообщил, что программой воспользовались уже 48 тысяч семей, а также напомнил, что в нынешнем году программа была расширена, и теперь получить кредит на жилье под 2% годовых, могут не только молодые дальневосточники, но также врачи и учителя, независимо от возраста.

«Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, а учитывая востребованность и эффективность, она работает эффективно, эта программа, предлагаю её продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят», - заявил Путин.

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Теги: 
Владимир Путин  ВЭФ  Восточный экономический форум  дальневосточная ипотека 

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