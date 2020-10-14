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Власть     16.10.2020 15:07

Путин предложил продлить СНВ-3 на год безо всяких условий

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Теги:  Владимир Путин  СНВ-3  ядерное оружие 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности предложил продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год безо всяких предварительных условий.

По словам Путина, продление договора на год без предварительных условий позволит провести полноценные переговоры по всем вопросам дальнейшего продления договора.

Путин поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову как можно быстрее сформулировать российскую позицию по данному вопросу, донести ее до американской стороны и получить ответ.

Действующее соглашение СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Американская сторона пытается увязать переподписание договора с привлечением к переговорному процессу Китая и включения его в договор, однако Пекин отказывается от идеи трехстороннего соглашения.

14 октября спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США готовы «хоть завтра» подписать договор СНВ-3, при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов России и США, включая тактическое ядерное вооружение России. Однако в России назвали условия США неприемлемыми. По мнению российской стороны при обсуждении договора необходимо обсуждать вопросы носителей ядерного оружия, вывода его в космос, создания систем противоракетной обороны, создаваемыми в США носителями стратегической дальности в обычном оснащении. Однако такая постановка вопроса не устраивает США.


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Теги: 
Владимир Путин  СНВ-3  ядерное оружие 

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