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Власть
16.10.2020, 15:07
Путин предложил продлить СНВ-3 на год безо всяких условий
16 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности предложил продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)...
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Власть
16.10.2020, 13:39
В Кремле обеспокоены ростом числа заражений COVID-19, но ситуация под контролем - Песков
16 октября. Mossovetinfo.ru – В Кремле обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом, однако ситуация находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песко...
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Власть
14.10.2020, 16:55
Путин предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% до середины 2021 года
14 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. «Хотя эко...