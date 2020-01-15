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Власть     15.01.2020 13:42

Путин предложил провести референдум по пакету предложенных поправок в Конституцию РФ

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Теги:  Владимир Путин  Конституция  поправки 

15 января. Mossovetinfo.ru – В ходе оглашения послания к Федеральному Cобранию президент России Владимир Путин предложил вынести на всенародный референдум все поправки в Конституцию, внесенные в ходе послания.

Путин предложил конституционно закрепить приоритет Конституции в российском правовом пространстве. Предлагается ввести положение о том, что международные акты на территории России должны действовать только в той части, которая не противоречит конституции РФ.

Предлагается конституционно ужесточить требования к кандидатам в президенты страны. Кандидаты должны непрерывно прожить в России не менее 25 лет и никогда не иметь гражданства или вида на жительство других стран.

Также предлагается конституционно запретить крупным государственным чиновникам, включая премьер-министра, министров и губернаторов, иметь гражданство или вид на жительство какой-либо другой страны, кроме России.

Также Путин предложил закрепить в Конституции положение о регулярной индексации пенсий и норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Отдельно президент предложил закрепить в конституции статус и роль Государственного совета и принципы единой системы публичной власти.

Президент также предложил конституционно увеличить ответственность Госдумы в формировании правительства. Кандидатуру премьер-министра и руководителей министерств будет предлагать Госдума, а президент не будет иметь права отклонить предложенный Госдумой состав правительства. В тоже время за президентом останется право назначать руководителей силовых ведомств (по согласованию с Советом Федерации), а также право освобождать от должности премьера и его заместителей.

По словам Путина, необходимо увеличить роль Конституционного суда, его необходимо наделить правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов.


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Теги: 
Владимир Путин  Конституция  поправки 

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