Путин предложил пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму

19 июня. Mossovetinfo.ru – Президент предложил Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил пятерку лидеров федерального списка партии на выборах в Госдуму.



«Федеральный список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления нашей жизни», - сказал президент.



Согласно мнению президента, партию на выборах среди лидеров должны представлять министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.