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Власть     15.01.2020 13:20

Путин предложить передать Госдуме полномочия по утверждению премьер-министра

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Теги:  Владимир Путин  правительство  Госдума  Конституция  поправки 

15 января. Mossovetinfo.ru – В ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил передать Госдуме полномочия по утверждению премьер министра и членов правительства.

При этом, президент страны не будет иметь права отклонить предложенные Госдумой кандидатуры.

В тоже время по словам Путина Россия должна остаться сильной президентской республикой, за президентом должно остаться право освобождать от должности премьер-министра и его замов, сохранить за собой управление армией и силовыми ведомствами, а назначать руководителей силовых ведомств будет президент по согласованию с Советом Федерации.


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Теги: 
Владимир Путин  правительство  Госдума  Конституция  поправки 

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