15 января. Mossovetinfo.ru – В ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил передать Госдуме полномочия по утверждению премьер министра и членов правительства.



При этом, президент страны не будет иметь права отклонить предложенные Госдумой кандидатуры.



В тоже время по словам Путина Россия должна остаться сильной президентской республикой, за президентом должно остаться право освобождать от должности премьер-министра и его замов, сохранить за собой управление армией и силовыми ведомствами, а назначать руководителей силовых ведомств будет президент по согласованию с Советом Федерации.