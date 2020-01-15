15 января. Mossovetinfo.ru – В ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил передать Госдуме полномочия по утверждению премьер министра и членов правительства.
При этом, президент страны не будет иметь права отклонить предложенные Госдумой кандидатуры.
В тоже время по словам Путина Россия должна остаться сильной президентской республикой, за президентом должно остаться право освобождать от должности премьер-министра и его замов, сохранить за собой управление армией и силовыми ведомствами, а назначать руководителей силовых ведомств будет президент по согласованию с Советом Федерации.
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