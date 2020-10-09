9 октября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе из гуманитарных соображений, сообщает пресс-служба Кремля.
Как сообщает пресс-служба, президент России провел серию телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана и призвал их прекратить боевые действия для обсуждения вопросов обмена пленными и телами погибших.
Для проведения консультаций по этим вопросам, в пятницу, 9 октября в Москву приглашены министры иностранных дел Армении и Азербайджана.
Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Во времена СССР Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянским населением, входил в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана, и был поддержан Арменией. В ходе войны, прошедшей в 1992-1994 годах, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими районами.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 августа. Стороны ведут боевые действия с применением артиллерии и бронетехники. При этом, Армения является членом ОДКБ, а Азербайджан получает поддержку Турции, которая является членом НАТО.
Ранее президент Путин заявил, что Россия выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства перед Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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