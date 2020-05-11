11 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации объявил о новых мерах поддержки семей с детьми.
В два раза – до 6 571 рубля – увеличивается минимальный размер пособия по уходу за ребенком.
Для всех детей в возрасте до 3 лет устанавливается дополнительная ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, с 1 июня вводится дополнительная разовая выплата на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
В общей сложности финансовую поддержку от государства получат 27 миллионов детей – от младенцев до школьников.
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