11 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации объявил о новых мерах поддержки семей с детьми.



В два раза – до 6 571 рубля – увеличивается минимальный размер пособия по уходу за ребенком.



Для всех детей в возрасте до 3 лет устанавливается дополнительная ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей.



Кроме того, с 1 июня вводится дополнительная разовая выплата на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.



В общей сложности финансовую поддержку от государства получат 27 миллионов детей – от младенцев до школьников.