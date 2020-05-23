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Власть     23.05.2020 14:47

Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве

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Теги:  Владимир Путин  Путин  законы  документы  электронное голосование  голосование  выборы 

23 мая. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон распространяется на выборы всех уровней и позволяет избирателю проголосовать не выходя из дома, с использованием ресурсов портала госуслуг. При этом, согласно закону, гражданин, даже зарегистрировавшись для участия в электронном голосовании, в день выборов может передумать и прийти на избирательный участок, чтобы принять участие в обычном голосовании.

Впервые в порядке эксперимента электронное голосование было проведено в Москве на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Эксперимент прошел в трех избирательных округах, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  законы  документы  электронное голосование  голосование  выборы 

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