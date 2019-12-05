5 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на пять лет полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» сроком на пять лет», - говорится в указе.
Садовничий был избран ректором МГУ в 1992 году. С тех пор он трижды переизбирался на этот пост в 1996, 2001, 2005 годах. В 2009 году был принят закон об особом статусе МГУ и СПбГУ, согласно которому ректоры этих университетов назначаются президентом сроком на пять лет. Таким образом, Садовничий назначен на пост ректора МГУ в третий раз.
13:49 Власть Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ на пять лет
13:33 Власть Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о продаже пива на стадионах
13:12 В мире Путин и Лукашенко обсудят перспективы интеграции России и Белоруссии 7 декабря - Медведев
12:57 Власть В России не собираются блокировать YouTube - Медведев
12:16 Город (Москва и область) В Хорошево-Мневниках по итогам публичных слушаний снизят этажность домов по реновации
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина
08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры