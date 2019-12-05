5 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на пять лет полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего, указ опубликован на официальном портале правовой информации.



«Постановляю назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» сроком на пять лет», - говорится в указе.



Садовничий был избран ректором МГУ в 1992 году. С тех пор он трижды переизбирался на этот пост в 1996, 2001, 2005 годах. В 2009 году был принят закон об особом статусе МГУ и СПбГУ, согласно которому ректоры этих университетов назначаются президентом сроком на пять лет. Таким образом, Садовничий назначен на пост ректора МГУ в третий раз.