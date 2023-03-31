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09.04.2023, 14:45
Путин проведет мероприятия в честь Дня космонавтики и посетит пасхальное богослужение - ТВ
9 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в деловых и торжеств...
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02.04.2023, 20:08
Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года
2 апреля, Mossovetinfo.ru - Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года, гово...
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Власть
31.03.2023, 21:06
Удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии - Минцифры
31 марта, Mossovetinfo.ru - Минцифры сообщило, что "теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ" и "...