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Власть     09.04.2023 14:45

Путин проведет мероприятия в честь Дня космонавтики и посетит пасхальное богослужение - ТВ

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Теги:  Путин  график  День космонавтики  пасхальное богослужение  Пасха 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в деловых и торжественных мероприятиях по случаю Дня космонавтики, а на Пасху традиционно посетит богослужение. Об этом сообщается в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", - сообщает ТАСС.

В информации СМИ отмечается, что у главы государства запланированы также совещание по экономическим вопросам, рабочие встречи и совещание с членами Совета безопасности РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретит Пасху традиционно в церкви.
Также сообщается, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" высказал убеждение, что проведенные на минувшей неделе переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества на уровне властей стран

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Карта места

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Теги: 
Путин  график  День космонавтики  пасхальное богослужение  Пасха 

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