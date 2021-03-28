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Власть     28.03.2021 14:18

Путин рассказал, когда в России будет достигнут иммунитет к COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Владимир Путин  Путин 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России при нынешних темпах вакцинации будет достигнут к концу лета.

В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» президент России заявил, что для формирования популяционного иммунитета необходимо, чтобы прививку от коронавируса сделали около 70 процентов взрослого населения России.

«Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», - сказал Путин.

Московские власти ранее сообщили, что иммунитет к коронавирусу имеют уже 44 процента горожан. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от коронавируса в Москве привились около миллиона человек.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Владимир Путин  Путин 

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