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04.03.2024, 08:10
В Москве открыт первый пилотный МФЦ Минобороны по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих
4 марта — Mossovetinfo.ru —В Минобороны открыт первый многофункциональный центр по вопросам жилищного обеспечения ...
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31.01.2024, 13:39
Принят закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности
31 января — Mossovetinfo.ru — Госдума приняла закон который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имуще...
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20.01.2024, 09:35
Законопроект о конфискации имущества за фейки и иное, будет внесён в Госдуму Думу в понедельник - Володин
20 января — Mossovetinfo.ru — Разработан и в понедельник будет внесен в Госдуму законопроект, который позволит...