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Власть     04.03.2024 08:10

В Москве открыт первый пилотный МФЦ Минобороны по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих

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Теги:  Минобороны  жилье  военнослужащие  МФЦ 

4 марта — Mossovetinfo.ru —В Минобороны открыт первый многофункциональный центр по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих, пилотный проект начал работу в Москве, сообщает Минобороны России.

В открытии приняли участие руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков и начальник филиала «Московский» Глеб Смирнов.

Центр создан для повышения качества предоставления государственных услуг в сфере обеспечения жильем военнослужащих и работает по принципу «одного окна». Прием, регистрация и выдача документов военнослужащих осуществляется в одном месте.

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Карта места

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Теги: 
Минобороны  жилье  военнослужащие  МФЦ 

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