В Москве открыт первый пилотный МФЦ Минобороны по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих

4 марта — Mossovetinfo.ru —В Минобороны открыт первый многофункциональный центр по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих, пилотный проект начал работу в Москве, сообщает Минобороны России.



В открытии приняли участие руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков и начальник филиала «Московский» Глеб Смирнов.



Центр создан для повышения качества предоставления государственных услуг в сфере обеспечения жильем военнослужащих и работает по принципу «одного окна». Прием, регистрация и выдача документов военнослужащих осуществляется в одном месте.