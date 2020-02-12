12 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказа о состоянии национальных резервов страны, сообщается на официальном сайте Кремля.



По словам Путина, в настоящее время Фонда национального благосостояния превышает 125 миллионов долларов, а международные резервы страны составляют 560 миллиардов долларов.



Президент подчеркнул, что такой объем накопленных резервов вместе с низким уровнем инфляции и безработицы, а также ростом ВВП и индекса промышленного производства обеспечивают стабильность и снижают чувствительность национальной экономики к глобальным перепадам.