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Власть     14.04.2018 14:30

Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

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Теги:  Путин  Собянин  встреча  работа  оценка 


14 апреля. Mossovetinfo.ru - -  В субботу, в ходе рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, Президент России Владимир Путин положительно оценил «профессиональную» работу команды мэра, однако отметил и «хронические проблемы» столицы: «загруженность автомобильной сети», недостаточная четкость «регулирования миграционных потоков».

«В целом ваша команда работает профессионально», сказал В.Путин.
«Но есть и хронические проблемы, о которых Вы тоже хорошо знаете. Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более четкого регулирования миграционных потоков. Есть и другие вопросы, которые мы с Вами неоднократно обсуждали», - обратил внимание президент.

«Мэр Москвы информировал Президента о социально-экономическом положении в столичном регионе. Среди прочего, обсуждались перспективы развития транспортной инфраструктуры города, поддержка малого и среднего бизнеса, а также научных организаций и высокотехнологичных предприятий в столице», - сообщила пресс-служба Президента, публикуя стенограмму встречи. 

Фото - пресс-службы Президента РФ: Путин, Собянин, встреча

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Теги: 
Путин  Собянин  встреча  работа  оценка 

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