29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил сократить стаж, дающий право досрочного выхода не пенсию.
«Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа. Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х», - заявил Путин в ходе телеобращения посвященного пенсионной реформе.
Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен Правительством России.
В июле Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в России в первом чтении. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Пенсионный возраст планируется повышать поэтапно, начиная с 2019 года. Пенсионный возраст в 65 лет для мужчин планируется достигнуть к 2028 году, пенсионный возраста для женщин в 63 года - к 2034 году. При этом в правительстве заявили, что пенсионная реформа позволит в 2019 году поднять пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году средний уровень пенсий должен составить 20 тысяч рублей.
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