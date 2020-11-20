21 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентстве по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Функции упраздненных агентств переданы Министерству цифрового развития. В Минцифры также перейдут обязательства упраздненных агентств, возникшие после исполнения судебных решений.



Ранее прьемер-министр России Михаил Мишустин объявил, что с января в России стартует реформа системы государственного управления, в ходе которого все министерства, ведомства и их территориальные подразделения будут приведены к единому стандарту.