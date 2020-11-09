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Власть     09.11.2020 10:53

Путин увеличил число вице-премьеров до 10

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Теги:  Владимир Путин  указы  Правительство РФ  структура 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 9 до 10, указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, глава Кабмина будет иметь 10 заместителей, в том числе «одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации».

Указ вступил в силу с момента подписания. Кто займет новое место вице-премьера не сообщается, однако ранее в СМИ появилась информация, что им может стать Александр Новак.


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Карта места

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Теги: 
Владимир Путин  указы  Правительство РФ  структура 

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