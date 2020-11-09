Другие материалы
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Власть
09.11.2020, 11:49
Мишустин внес в Госдуму кандидатуры министров и вице-премьера
9 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин на своещании с вице-премьерами сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на замещение должностей ряда федеральных мини...
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Власть
09.11.2020, 11:31
Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил полпредом в УФО
9 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя РФ и назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. ...
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Власть
09.11.2020, 11:23
Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности Министра природных ресурсов и экологии
9 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности руководителя Министерства природных ресурсов и экологии. Соответствующий указ опубликован...