20 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении поправок в Конституцию страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Песков сообщил, что представителями президента при рассмотрении данного законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.



С предложением внести ряд изменений в российскою конституцию Путин выступил 15 января, в ходе оглашения послания к федеральному собранию.