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Власть     20.01.2020 16:50

Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию

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Теги:  Владимир Путин  Госдума  законопроекты  Конституция  поправки 

20 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении поправок в Конституцию страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что представителями президента при рассмотрении данного законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

С предложением внести ряд изменений в российскою конституцию Путин выступил 15 января, в ходе оглашения послания к федеральному собранию.


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Теги: 
Владимир Путин  Госдума  законопроекты  Конституция  поправки 

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