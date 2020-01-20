20 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении поправок в Конституцию страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что представителями президента при рассмотрении данного законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.
С предложением внести ряд изменений в российскою конституцию Путин выступил 15 января, в ходе оглашения послания к федеральному собранию.
17:12 Происшествия Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков
16:50 Власть Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию
15:41 В России Россияне смогут покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг
15:31 Город (Москва и область) Участок Некрасовской линии метро закроют на два дня в конце марта для открытия нового участка
14:28 Общество Воспитанники детских домов и домов-интернатов Москвы примут участие в акции «Сила знаний»
11:26 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января
09:29 Общество Власти Москвы согласовали на 1 февраля митинг против конституционной реформы
15:37 Власть Михаил Мишустин. Биография
12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек
17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира