26 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, заявление опубликовано на официальном сайте Кремля.



Путин назвал ДРСМД важным элементом по обеспечению безопасности и назвал прошлогодний выход США из договора ошибкой, которая усиливает риски конфронтации и скатывания к эскалации.



«В этих условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений», - заявил президент России.



В связи с этим Путин объявил, что Россия остается приверженной мораторию на развертывание РСМД наземного класса до тех пор, пока в европейских регионах не появятся соответствующие вооружения американского производства. Также Россия призывает страны НАТО объявить аналогичный мораторий.



Кроме того, Россия готова не размещать на европейской территории страны ракеты, ранее запрещенные по ДРСМД, однако только при том условии, что страны НАТО также запретят размещение подобных ракет на своей территории.



Также Путин призвал все заинтересованные стороны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов «в мире без Договора о РСМД» применительно к Азиатско‑Тихоокеанскому региону», и выразил готовность к совместной работе в этом направлении.