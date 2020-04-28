28 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением по ситуации с коронавирусом во вторник, 28 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Выступление состоится перед совещанием с регионами, которое ожидается в 15:00. При этом, Песков не стал раскрывать, о чем конкретно будет говорить президент, предложив дождаться самого обращения.
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