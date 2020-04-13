13 апреля. Mossovetinfo.ru – Ошибки чиновников в борьбе с коронавирусом будут рассматриваться как преступная халатность, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России в понедельник.



Путин отметил, что у регионов есть запас времени в 2-3 недели для подготовки, однако этот запас времени быстро тает.



При этом президент подчекрнул, что все технические и административные вопросы должны быть до конца отработаны и должны эффективно функционировать, «чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан».



В России на 13 февраля зафиксировано уже 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.