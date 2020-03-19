19 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что вопрос о его статусе после 2024 года будет зависеть от настроения граждан.



Вопрос о своем статусе после окончания действующего президентского срока президент России назвал вопросом доверия граждан.



«Самый главный, самый принципиальный вопрос - это настроение подавляющего большинства граждан страны» - сказал Путин, и отметил, что впереди у него еще 4 года работы на своем посту и в настоящее время у него нет ответа о своем статусе после окончания текущего президентского срока.



Закон о поправке в Конституцию был принят Госдумой 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. Позже парламенты всех регионов России одобрили закон. 14 марта закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. 16 марта конституционный суд признал новый закон соответствующим конституции страны.



В законе, в частности была принята поправка, обнуляющая предыдущие президентские сроки. Данная поправка позволяет действующему президенту Владимиру Путину вновь принять участие в президентских выборах.



В силу закон вступит в случае одобрения его гражданами страны на всенародном голосовании, которое назначено на 22 апреля.