28 октября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусом в России продолжает осложняться, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира путина с членами правительства.



По словам Голиковой, ежесуточный прирост заболевших по стране составляет 1%, на данный момент свободными остаются 19,1% коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. При этом, в 16 регионах занято более 90% коронавирусных коек.



Вице-премьер также отметила, что в 18 регионах ситуация с распространением коронавируса нестабильна.



В свою очередь Владимир Путин призвал в ситуации с пандемией «держать руку на пульсе» и принимать своевременные меры. В тоже время президент отметил, что говорить о второй волне пандемии в России не стоит, по мнению специалистов до некоторых регионов только сейчас доходит первая волна.



Путин также попросил губернаторов не забывать о своей ответственности по ситуации с коронавирусом и заявил, что перепрофилировать больницы под лечение коронавирусом конечно не хочется, но, если возникнет необходимость, такие решение необходимо будет принимать.



Также президент сообщил, что правительство решило бесплатно обеспечивать лекарствами от коронавируса амбулаторных больных и потребовал незамедлительно выделить необходимые средства.